De opvang van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers uit andere landen staat maandagavond opnieuw op de agenda van het Veiligheidsberaad. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio bespreken ook de omgang met het coronavirus op de lange termijn. Het is nog niet bekend of er bewindslieden aanschuiven in Utrecht.