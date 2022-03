Vier mensen zijn zondag om het leven gekomen nadat een automobilist met zijn voertuig was gecrasht in een kamp voor daklozen in Salem, in de Amerikaanse staat Oregon. Twee mensen stierven op de plaats van het ongeval, terwijl twee anderen in een ziekenhuis stierven. Nog twee anderen liggen met levensbedreigende verwondingen in het ziekenhuis, aldus de politie.