De wereld moet er rekening mee houden dat er nog een „lang gevecht” aankomt, zei de Amerikaanse president Joe Biden zaterdag in Warschau bij de afsluiting van zijn tweedaagse bezoek aan Polen. „We moeten onder ogen zien dat deze strijd niet in dagen of maanden gewonnen gaat worden.” Rusland heeft „de democratie gewurgd en probeert dat ook in andere landen te doen”, zei Biden.