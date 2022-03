Zijn leven veranderde ingrijpend toen hij op 22-jarige leeftijd een meisje in Zweden beloofde een keer in de Bijbel te gaan lezen. „Ik was overtuigd atheïst”, zegt ds. W. van Benthem, die zaterdag vijftig jaar in het ambt staat. „Maar toen werd ik voor de waarheid van Gods Woord ingewonnen.”