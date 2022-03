Bij een autobedrijf in het Noord-Hollandse Hem, gemeente Drechterland, woedt in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand. De eerste melding kwam even na middernacht binnen. Omdat er brandstof aanwezig is bij het bedrijf aan de Zuiderkoggeweg, werd direct opgeschaald. Korpsen uit onder meer Hoorn, Blokker en Enkhuizen verlenen assistentie.