Recept: honingtaart uit ”De bakatlas” van Rutger van den Broek

„Wat mag je in plaats van taart?” vraagt zoon 1. Het is koffietijd en we hebben taart. De kids zijn daar geen groot liefhebber van. Zeker deze zoon niet. Hij is vooral snoepjesfan, en hij hoopt door een stuk gebak over te slaan wat snoep te scoren. Zoon 2 hoort het aan en kijkt naar het half opgegeten stuk op zijn schoteltje. „Als ik dit verder niet neem, mag ik dan een snoepje erbij? Ik vind het wel lekker, maar het is nogal vullend.”