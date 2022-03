De populariteit van de Amerikaanse president Joe Biden in eigen land was nog nooit zo laag als nu. Veertien maanden na zijn aantreden staat nog maar 40 procent van de Amerikanen achter het beleid van de Democraat, blijkt uit een opiniepeiling. Opvallend: vier jaar geleden, in maart 2018, stond de Republikeinse president Donald Trump er net zo voor. Trumps dieptepunt was 33 procent eind 2017.