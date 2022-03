In veel kerken in Nederland werden in deze maanden ambtsdragers bevestigd en herbevestigd. Toch lukt het niet alle gemeenten om de vacatures te vervullen. „We zijn nu drie verkiezingsrondes verder en onlangs zijn we begonnen aan een vierde ronde”, zegt ds. A. Goedvree, predikant van de hervormde gemeente te Hoevelaken. „Er zijn nog twee vacatures, beide voor ouderling.”