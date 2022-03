De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt donderdag opnieuw bijeen om zich te beraden over de oorlog in Oekraïne. Dat is al de negende keer sinds de Russische invasie drie weken geleden. De spoedzitting van het machtigste VN-orgaan is aangevraagd door onder meer Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Frankrijk, Ierland, Noorwegen en Albanië.