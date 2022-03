Rusland heeft tot 40 procent van de eenheden verloren die het naar Oekraïne stuurde voor de invasie van zijn buurland eind februari, zei de generale staf van het Oekraïense leger woensdag in zijn dagelijkse nieuwsbulletin. De troepen zijn ofwel volledig vernietigd of hebben hun gevechtscapaciteiten verloren, aldus het leger, dat geen concrete cijfers of bewijzen gaf.