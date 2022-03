Bouwprojecten kunnen in de knel komen door de oorlog in Oekraïne, waarschuwt ABN AMBO in een nieuw rapport over bouwmaterialen. Door de stijgende energieprijzen werd het duurder om bouwmaterialen te produceren en stegen de kosten hiervan al sinds medio vorig jaar. In combinatie met een lager consumentenvertrouwen kunnen deze ontwikkelingen volgens de bank leiden tot „uitstel of zelfs afstel” van nieuwe bouwprojecten.