Er is een kleine groep mensen in asielzoekerscentra die het draagvlak voor asiel „onderuit schopt”, zegt CDA-leider Wopke Hoekstra. Het gaat om mensen afkomstig uit veilige landen (die dus geen recht hebben op asiel) die overlast in de buurt veroorzaken, zegt hij in het NOS-slotdebat. „Ik snap dan ook de irritatie en ingehouden woede over dit probleem.”