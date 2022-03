Geld speelt (g)een rol

„Het salaris speelt zeker een rol. Als er in veel andere sectoren een aantrekkelijker loon is te krijgen, gaan mensen de zorg wel uit. Vooral voor jongere collega’s is het salaris relevant; ze zien het effect van een hoger salaris direct terug in de hypotheek die ze kunnen krijgen. Laatst hadden we bij onze organisatie een sollicitant die vanuit de wijkzorg naar het ziekenhuis gaat, want daar is het salaris hoger. Zo zijn de wijk en het ziekenhuis elkaars concurrent.