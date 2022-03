Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) wil dat olie- en gasbedrijf NAM snel stopt met het ondergronds lozen van afvalwater in Twente. Hij praat met onder anderen regionale bestuurders over een lokale maar vooral ook schonere oplossing voor het water, dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek in Drenthe.