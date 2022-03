In de strijd tegen Oekraïne lijdt het Russische leger zijn zwaarste verliezen in tientallen jaren, meent de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Sinds de Russische invasie in Oekraïne ruim twee weken geleden zouden inmiddels 31 Russische zogenoemde Bataljon Tactische Groepen niet meer in staat zijn te vechten. Deze eenheden tellen zo’n 600 tot 800 manschappen.