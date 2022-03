Startende ondernemers die daarvoor eerder nog niet in aanmerking kwamen, krijgen nu toch coronasteun. Het gaat om ondernemers die pas geleden een bedrijf zijn begonnen en in het vierde kwartaal van 2021 of het eerste kwartaal van dit jaar door de coronamaatregelen zijn beperkt in hun bedrijfsactiviteiten. Het kabinet stelt daarvoor 35 miljoen euro beschikbaar.