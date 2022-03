Lingeriemerk Hunkemöller stopt met de verkoop van bh’s en ander ondergoed in Rusland vanwege de inval in Oekraïne, meldt de keten. Het merk heeft zeventien winkels in en rond Moskou. Ook de Russische webshops zijn sinds vrijdag gesloten, bevestigt het merk na berichtgeving door vakblad RetailTrends.