Het mensenrechtenbureau van de VN zegt vrijdag „geloofwaardige rapporten” te hebben ontvangen over het gebruik van clustermunitie in Oekraïne door Russische troepen. Er zou sprake zijn van verschillende incidenten waarbij deze wapens door de Russen zijn ingezet in bevolkte gebieden. Dit zou volgens de VN kunnen neerkomen op oorlogsmisdaden.