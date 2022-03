Meer dan 954.000 Oekraïners zitten zonder elektriciteit, heeft het Oekraïense staatsenergiebedrijf Energoatom vrijdag bekendgemaakt. Pakweg 228.000 mensen in het land zijn afgesloten van gas. De autoriteiten in verschillende Oekraïense steden hadden eerder al gemeld dat nutsvoorzieningen niet werkten, maar concrete cijfers over hoeveel mensen waren getroffen ontbraken tot nu toe.