Yoon respecteert afzetting en steunt interim-president Zuid-Korea

Yoon noemde het „frustrerend” dat veel van zijn beleid „voor niets” is geweest, nu hij het niet kan afmaken. Hoewel hij per direct geschorst is, beloofde hij zich „tot mijn laatste moment” in te zetten voor het landsbelang. „Ik zal niet opgeven.” Yoon vroeg alle overheidsfunctionarissen om goed te blijven zorgen voor het geluk en de veiligheid van het Zuid-Koreaanse volk.

Yoon werd door het parlement afgezet omdat hij anderhalve week geleden volkomen onverwacht de militaire noodtoestand uitriep na een politiek conflict met de oppositie. De oppositie noemde dat een ondemocratische maatregel en diende een motie in om hem weg te stemmen. Uiteindelijk stemden ook enkele van Yoons partijgenoten in met die afzetting.