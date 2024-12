Zuid-Koreaanse interim-president Han belooft stabiele regering

„Ik heb een heel zwaar gemoed”, zei Han na de stemming tegen journalisten. Zuid-Korea heeft geen vicepresident, dus de premier is daar de persoon die het presidentschap automatisch overneemt als de gekozen president dat om wat voor reden dan ook niet kan doen. Yoon is door het parlement weggestuurd, omdat hij anderhalve week geleden totaal onverwacht de militaire noodtoestand uitriep.

Yoon is nog niet officieel president af, maar is voorlopig geschorst. Het constitutioneel hof moet nog een besluit nemen over de afzetting en heeft daar 180 dagen de tijd voor. Zolang dat niet gebeurt, behoudt Yoon zijn immuniteit voor de wet, met uitzondering van aanklachten voor hoogverraad en opstand. De politie doet onderzoek naar het uitroepen van de noodtoestand en heeft al invallen gedaan op het terrein van het presidentiële kantoor. Een topmilitair en de minister van Defensie zijn opgepakt. Yoon heeft, net als anderen, een reisverbod gekregen.