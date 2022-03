De helft van de volwassenen in Nederland had vorig jaar overgewicht. Dit is evenveel als bij de invoering van het Nationaal Preventieakkoord in 2018, waarmee onder meer overtollige kilo’s moeten worden bestreden. Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2021 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met het RIVM, het Trimbos-instituut en expertisecentrum Pharos.