Het aantal mensen dat met de stichting MIND Korrelatie belt, neemt toe. In de afgelopen periode is het aantal bellers met 10 procent gestegen. De meeste bellers nemen contact op omdat ze zich zorgen maken vanwege de oorlog in Oekraïne. En het aantal bellers zal de komende tijd blijven stijgen, verwacht de stichting. „Dit betekent niet dat de lijnen platliggen, maar wel dat we opgeschaald zijn, met name in de avond.”