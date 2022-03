Kandidaat-raadsleden die aankomende gemeenteraadsverkiezingen gekozen worden, krijgen aanzienlijk meer betaald dan vier jaar geleden. Raadsleden verdienen dit jaar minimaal 1081 euro per maand. In de grootste gemeenten loopt dit bedrag op tot zo’n 2650 euro per maand. Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus/ANP op basis van gegevens van het statistiekbureau CBS en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.