Verschillende grote bedrijven passen hun thuiswerkbeleid nog niet aan vanwege de hoge brandstofprijzen. Die prijzen maken het voor werknemers duurder om naar kantoor te komen. Medewerkers van onder meer Achmea, KPN en ING werken al het grootste deel van de tijd thuis en dat is ook in lijn met het huidige thuiswerkadvies van de overheid in verband met de coronapandemie.