Het juridisch gesteggel over de fusie van PostNL en Sandd gaat donderdag verder. Bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is er weer een nieuwe zitting in de slepende zaak. De rechters hadden vorig jaar al aangegeven dat er een vervolgzitting nodig was, met als gevolg dat een uitspraak in het hoger beroep over de samensmelting langer op zich laat wachten.