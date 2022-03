De Vaandeldrager van Rembrandt begint tournee in Friesland

Het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt gaat vanaf mei een jaar lang op tournee langs twaalf musea in alle Nederlandse provincies. De eerste stop is in het Fries Museum, daarna volgen onder meer het Centraal Museum in Utrecht (juni), het Drents Museum in Assen (augustus), en het Mauritshuis in Den Haag (november). Het Groninger Museum is in april 2023 de laatste bestemming voordat het doek permanent naar het Rijksmuseum in Amsterdam verhuist.