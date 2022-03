Logistiek concern Deutsche Post DHL heeft vorig jaar meer omzet en winst geboekt dan ooit. De groei was te danken aan de toename van de wereldhandel en er werden ook meer pakketjes verstuurd omdat consumenten door de coronapandemie meer spullen kochten via internet. Het Duitse moederbedrijf van de in Nederland actieve pakketbezorger DHL verwacht dat de logistieke markt wereldwijd door zal groeien, maar dan wel in een lager tempo.