Ik moet steeds aan haar denken. Aan de vrouw op een van de eerste beelden die ik zag na de inval van Rusland in Oekraïne. Ze liep tussen twee beschoten flatgebouwen door, maar keek naar het reepje lucht ertussen. Dat was blauw. Ze benoemde tijdens een NOS-journaal het lenteachtige weer, waar ze zo graag onbezorgd van had willen genieten.