Boer en SGP-raadslid Jan Broere (58) dacht veel na over hoe je de christelijke boodschap overbrengt aan anderen. Toen Oudewater in 2020 een nieuwe burgemeester kreeg, mediastrateeg bij homo-organisatie COC, nodigde Broere hem meteen uit op zijn boerderij. „Ja, mét zijn man. Ze brachten aan de keukentafel zelf het thema homoseksualiteit ter sprake. Ik heb uitgelegd hoe ik de scheppingsorde zie. We hadden een goed gesprek.”