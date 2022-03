Noord-Korea heeft voor de negende keer dit jaar een raket gelanceerd. Het ballistische projectiel kwam volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap neer in de Japanse Zee, die in Korea de Oostzee genoemd wordt. De raket werd in de buurt van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang afgevuurd en vloog 270 kilometer naar het oosten. De lancering is vier dagen voor de presidentsverkiezingen in Zuid-Korea.