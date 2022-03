Oekraïne wil nog komend weekend met Rusland een derde gespreksronde houden over het beëindigen van de vijandelijkheden tussen de twee landen. Een woordvoerder van de Oekraïense president Zelenski zei dat er voortdurend contact is met de Russen en dat de nieuwe gesprekken zaterdag of zondag zouden kunnen plaatsvinden. Het is nog wachten op een reactie van de Russen, aldus de onderhandelaar.