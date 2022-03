De woonlasten van huiseigenaren stijgen dit jaar harder dan eerder voorzien. Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) gaat het in doorsnee om een stijging van de onroerendezaakbelasting (ozb) van 3,4 procent. Dat was bij een eerdere raming in december nog een plus van 2,1 procent. Die berekening sloeg op een steekproef onder 106 gemeenten. Nu legde de VEH de belastingen van 345 gemeenten naast elkaar om tot een gemiddelde te komen.