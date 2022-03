De beurzen in New York lieten donderdag voorzichtige winsten zien na het sterke koersherstel een dag eerder. De aandelenmarkten blijven in de greep van de oorlog in Oekraïne en de impact van de zware sancties tegen Rusland op de wereldhandel. De sterke stijging van de prijzen van olie en andere belangrijke grondstoffen dreigen de inflatie verder aan te jagen en het economisch herstel van de coronacrisis onder druk te zetten.