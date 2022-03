Franse president Macron spreekt land toe over oorlog Oekraïne

De Franse president Emmanuel Macron spreekt woensdagavond om 20.00 uur de bevolking toe over de strijd in Oekraïne. Hij sprak de Fransen 24 februari al toe over de Russische inval in het buurland Oekraïne en zei toen dat hij de natie op de hoogte zou houden. Macron heeft geprobeerd een bemiddelende rol te spelen in het Oekraïens-Russische conflict, onder meer met telefoontjes naar zijn ambtgenoten Vladimir Poetin (Rusland) en Volodimir Zelenski (Oekraïne).