Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag buigt zich volgende week over de oorlog in Oekraïne. President Volodimir Zelenski had het hoogste hof van de Verenigde Naties vorige week verzocht een oordeel te vellen over de Russische „manipulatie” van het begrip genocide om de inval te rechtvaardigen. Hij heeft de VN-rechters gevraagd Moskou op te dragen de militaire operaties in Oekraïne te beëindigen.