De oorlog in Oekraïne brengt heel Oost-Europa in opschudding. Christelijke voorgangers delen hun gevoelens in contacten met het Westen. Op deze foto’s uit Kiev een Oekraïense soldaat op het Onafhankelijkheidsplein en burgers die willen schuilen in een metrostation. beeld EPA, Zurab Kurtsikidze