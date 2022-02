Benzine weer duurder, ook in België recordprijzen aan de pomp

De benzineprijs is zaterdag verder opgelopen. De Nederlandse adviesprijs voor Euro95 steeg zaterdag tot een nieuw recordbedrag van 2,227 euro per liter, aldus data van consumentencollectief UnitedConsumers, dat dagelijks de adviesprijzen van vijf grote oliemaatschappijen in de gaten houdt. Voor diesel geldt een adviesprijs van 1,9050 euro per liter. De adviesprijzen hoeven meestal alleen maar langs de snelweg te worden betaald. Bij diverse goedkope pompen in Nederland is het mogelijk om voor minder te tanken.