In Haarlem zijn vrijdagmiddag naar schatting zo’n honderd mensen naar de Grote Markt gekomen om hun solidariteit met Oekraïne te tonen. Sommige mensen droegen een vlag van Oekraïne of hielden borden omhoog met daarop teksten als ‘Stop War Stop Putin’. De actie was een initiatief van de gemeenteraad.