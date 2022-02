Het is nog steeds droevig gesteld met de openheid van de meeste Haagse bewindspersonen als het gaat om afspraken met lobbyisten. Lobbyactiviteiten vinden nog steeds grotendeels plaats in het duister. Dat is de conclusie van een vervolgonderzoek dat de Open State Foundation (OSF) heeft gedaan naar externe afspraken in de agenda’s van ministers en staatssecretarissen.