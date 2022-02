Nederlandse inwoner Kiev: als Poetin parlement heeft valt het land

Bob Wouda, die samen met zijn Oekraïense echtgenote en twee schoolgaande kinderen in Kiev woont, ziet met lede ogen toe hoe zijn woonplaats onder de voet dreigt te worden gelopen door het Russische leger. De laatste berichten die hij hoort van mensen ter plaatse zijn dat de Russen het centrum van de hoofdstad binnen zijn getrokken. „Als ze het parlementsgebouw in bezit nemen is de Russische verovering een feit,” vreest Wouda (72), een gepensioneerd legermajoor.