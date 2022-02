Wapenresten na aanval in Oekraïne duiden op inzet clustermunitie

Wapenresten die zijn gevonden in het oosten van Oekraïne nadat daar donderdag een dodelijke aanval plaatsvond, duiden op het gebruik van clustermunitie. Experts melden op basis van foto’s aan The New York Times dat de aanval hoogstwaarschijnlijk is uitgevoerd door Rusland. Clustermunitie is sinds de inwerkingtreding van een internationaal verdrag in 2010 in meer dan 120 landen verboden. Rusland heeft dit verdrag echter niet ondertekend.