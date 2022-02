Een Oekraïens militair vliegtuig is circa 20 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Kiev neergestort. Er waren veertien mensen aan boord. Volgens de Oekraïense politie zijn vijf van hen om het leven gekomen. Over de oorzaak is niets bekend. De crash is gebeurd terwijl er meldingen komen van Russische aanvallen in de omgeving van Kiev.