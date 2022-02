Bever graaft lek in dijk langs de Hunze in Drenthe

Waterschap Hunze en Aa’s heeft zandzakken en kunststoffen kwelschermen geplaatst tegen de dijk langs de Hunze bij het Drentse dorp Spijkerboor, nadat ontdekt was dat daar op drie plaatsen water door de dijk sijpelde. Op één van de drie plekken was de schade veroorzaakt door graafwerkzaamheden van een bever. Omdat het water in watergangen heel hoog staat door de overvloedige regenval van de afgelopen dagen, moest het schap snel in actie komen.