Het slachtoffer was zelf betrokken bij drugshandel, mogelijk als loopjongen. Deze context schetste de rechtbank tijdens de eerste zittingsdag. Dit is gebleken uit de in beslag genomen dealertelefoon en verklaringen van zijn familie.

Het slachtoffer zat met zijn vader op een scooter kort voordat hij onder vuur werd genomen. De vader viel tijdens de rit van de scooter en was getuige van de schietpartij die op klaarlichte dag plaatsvond midden in een woonwijk.

In de zaak staan vier verdachten terecht voor moord, onder wie twee broers van 25 en 28 jaar oud en een 28-jarige medeverdachte. Zij ontkennen in de rechtbank een drugsbende te hebben gevormd. De vermeende schutter Semih Z. (27) is gevlucht en zou zich in Turkije bevinden. Hij wordt bij verstek berecht.