De Amerikaanse president Joe Biden kondigt „zware sancties” tegen Rusland aan vanwege de militaire inval in Oekraïne. In een korte verklaring die door het Witte Huis naar buiten is gebracht, veroordeelt Biden de „onrechtvaardige aanval” door het Russische leger. Hij heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski op de hoogte gebracht van de stappen die de Verenigde Staten nu gaan ondernemen.