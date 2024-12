„Niemand zou zijn persoonlijke imago mogen oppoetsen ten koste van eenheid. Iedereen moet zich richten op gezamenlijk succes. Eenheid in Europa is altijd de sleutel geweest om dit te bereiken”, aldus Zelensky op X. Hij herhaalt ook zijn standpunt dat geen discussies over de oorlog in Oekraïne kunnen plaatsvinden zonder Oekraïne.

Het Kremlin meldde dat Poetin Orbán onder meer vertelde dat een vreedzame oplossing voor de oorlog niet mogelijk is door de houding van de Oekraïense regering. Wanneer het telefoongesprek plaatsvond, is niet bekendgemaakt. Orbán probeert zich al langer op te werpen als bemiddelaar in het conflict tussen Oekraïne en Rusland, onder meer met een omstreden bezoek aan Poetin in Moskou.