Het meisje, dat vermoedelijk uit Sierra Leone komt, zat met 44 anderen op een boot die vanuit Tunesië was vertrokken. Ze vertelde reddingswerkers dat het schip tijdens een storm was gezonken. Het kind droeg een reddingsvest en hield zich vast aan een reddingsboei toen ze in de nacht van dinsdag op woensdag werd gevonden.

Diezelfde nacht kwamen bijna 360 migranten aan op Lampedusa, bericht ANSA. Volgens het persbureau zaten zij op verschillende boten die allemaal vanuit Libië waren vertrokken. Deze opvarenden komen uit Bangladesh, Egypte, Eritrea, Syrië, Soedan, Somalië, Iran, Marokko en Pakistan.