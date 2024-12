Syrische rebellenleider zegt dat folteraars geen amnestie krijgen

Syrische gevangenissen waar vermeende tegenstanders van het regime werden opgesloten zijn al lang berucht. Mensenrechtenorganisaties hebben jarenlang melding gemaakt van martelingen, onmenselijke omstandigheden en massale moordpartijen op gevangenen door militairen en leden van veiligheidsdiensten. Talrijke Syriërs zijn in de gevangenissen verdwenen tijdens het bewind dat in 1970 door de vader van de gevluchte Bashar al-Assad werd gevestigd.

Er zou al een lijst zijn van 160 van oorlogsmisdaden verdachte Syriërs die voor het regime van de Assads werkten. De voorlopige premier, Mohammad al-Bashir, zei in een vraaggesprek met de Italiaanse krant Corriere della Sera dat de nieuwe leiders op zoek zijn naar verantwoordelijken die de afgelopen tientallen jaren mensen hebben laten verdwijnen en gemarteld in gevangenissen. Het gaat volgens hem „om bekende figuren die hebben gemarteld en gemoord”. In de meeste gevallen worden die gezochte mensen volgens al-Jolani genoemd in stukken van internationale instellingen, in rapporten van mensenrechtenorganisaties en vallen sommigen om mensenrechtenschendingen onder westerse sancties.