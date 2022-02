Meldpunten en vertrouwenspersonen in de media- en cultuurwereld moeten beter vindbaar zijn voor mensen die in deze sectoren werken. Dat bleek woensdag tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer tussen verschillende vertegenwoordigers uit de sector en de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dat was georganiseerd naar aanleiding van de recente onthullingen over de misstanden bij The Voice of Holland.